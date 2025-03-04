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«Это не гол». Игорь Шестёркин — о шайбе Ильи Сорокина в ворота «Нэшвилла»

«Это не гол». Игорь Шестёркин — о шайбе Ильи Сорокина в ворота «Нэшвилла»
Игорь Шестёркин
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) очень кратко ответил на просьбу журналистов прокомментировать недавний гол вратаря «островитян» Ильи Сорокина в ворота «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пажо (Сизикас, Боквист) – 02:37     2:0 Палмьери (Боквист, Нельсон) – 12:27 (pp)     3:0 Хорват (Ли) – 19:31     3:1 Сиссонс – 21:03     4:1 Нельсон (Хольмстрём) – 22:38 (sh)     4:2 Дель Гаизо (Сиссонс, О'Райлли) – 24:58     5:2 Нельсон (Романов, Хольмстрём) – 36:21     6:2 Сизикас (Фэшинг, Пажо) – 45:21     6:3 Смит (Дель Гаизо, Сиссонс) – 45:51     6:4 Смит (Новак, Бланкенбург) – 58:56     7:4 Сорокин – 59:48    

На Сорокина записали шайбу, которая оказалась в воротах гостей на последней минуте встречи. Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после броска, отражённого Сорокиным. После завершения встречи Илья сказал: «Я знал, что сделаю это раньше Шестёркина».

«Это не гол», — ответил сегодня Шестёркин, чей комментарий приводит журналист Ник Палмер.

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