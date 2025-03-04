«Это не гол». Игорь Шестёркин — о шайбе Ильи Сорокина в ворота «Нэшвилла»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) очень кратко ответил на просьбу журналистов прокомментировать недавний гол вратаря «островитян» Ильи Сорокина в ворота «Нэшвилл Предаторз».

На Сорокина записали шайбу, которая оказалась в воротах гостей на последней минуте встречи. Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после броска, отражённого Сорокиным. После завершения встречи Илья сказал: «Я знал, что сделаю это раньше Шестёркина».

«Это не гол», — ответил сегодня Шестёркин, чей комментарий приводит журналист Ник Палмер.