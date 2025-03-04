Томпсон стал вторым в истории «Вашингтонам» по победам в дебютном сезоне голкипера за клуб

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева а их голкипер Логан Томпсон выиграл 26-й матч в сезоне, вписав своё имя в историю клуба.

Томпсон стал вторым в истории «Вашингтонам» по победам в дебютном сезоне голкипера за клуб. Сегодня он превзошёл по этому показателю Томаса Вокоуна — 25 побед в сезоне-2011/2012.

На первом месте по таким победам находится Жозе Теодор, выигравший 32 матча в сезоне-2008/2009.

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