Томпсон стал вторым в истории «Вашингтонам» по победам в дебютном сезоне голкипера за клуб
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В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева а их голкипер Логан Томпсон выиграл 26-й матч в сезоне, вписав своё имя в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41 2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34 3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp) 3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18 3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp) 3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01 4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43 4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp) 5:4 Строум – 65:00
Томпсон стал вторым в истории «Вашингтонам» по победам в дебютном сезоне голкипера за клуб. Сегодня он превзошёл по этому показателю Томаса Вокоуна — 25 побед в сезоне-2011/2012.
На первом месте по таким победам находится Жозе Теодор, выигравший 32 матча в сезоне-2008/2009.
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