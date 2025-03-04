«Он запомнит её до конца жизни». Лавиолетт — о курьёзной шайбе нападающего «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) иронично прокомментировал победный гол в этой встрече, который оказался забит крайне курьёзным образом.

На 16-й минуте первого периода защитник Зак Джонс набросил от синей линии, форвард Уилл Кайлли пытался увернуться от шайбы, из-за чего та попала ему в голову и отрикошетила прямо в ворота. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин был дезориентирован и не мог спасти своих партнёров.

«Настоящая красавица. Шайба, которую он, вероятно, запомнит до конца своей жизни», — приводит слова Лавиолетта журналистка Молли Уолкер.