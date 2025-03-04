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«Он запомнит её до конца жизни». Лавиолетт — о курьёзной шайбе нападающего «Рейнджерс»

«Он запомнит её до конца жизни». Лавиолетт — о курьёзной шайбе нападающего «Рейнджерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) иронично прокомментировал победный гол в этой встрече, который оказался забит крайне курьёзным образом.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кайлли (Джонс, Миллер) – 15:03     2:0 Борген – 19:15 (sh)     3:0 Миллер (Панарин) – 43:43     4:0 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 54:51    

На 16-й минуте первого периода защитник Зак Джонс набросил от синей линии, форвард Уилл Кайлли пытался увернуться от шайбы, из-за чего та попала ему в голову и отрикошетила прямо в ворота. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин был дезориентирован и не мог спасти своих партнёров.

«Настоящая красавица. Шайба, которую он, вероятно, запомнит до конца своей жизни», — приводит слова Лавиолетта журналистка Молли Уолкер.

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