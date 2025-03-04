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После матча с «Оттавой» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

После матча с «Оттавой» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз» (5:4 бул.) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забитыми голами не отличился.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41     2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34     3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp)     3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18     3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp)     3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01     4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43     4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp)     5:4 Строум – 65:00    

Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,69. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля во время выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 14 апреля в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент отставание от рекорда составляет 10 заброшенных шайб.

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