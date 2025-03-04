После матча с «Оттавой» в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз» (5:4 бул.) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забитыми голами не отличился.
Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,69. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля во время выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс».
В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 14 апреля в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс».
На данный момент отставание от рекорда составляет 10 заброшенных шайб.
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