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Сергей Бобровский впервые отреагировал на обмен своего бывшего сменщика в «Чикаго»

Сергей Бобровский впервые отреагировал на обмен своего бывшего сменщика в «Чикаго»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) впервые отреагировал на недавний обмен своего бывшего сменщика, американского вратаря Спенсера Найта, в «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барков – 29:02     2:0 Барков (Самоскевич, Экблад) – 35:16 (pp)     2:1 Пойнт (Рэддиш, Гюнцель) – 42:07    

«Он отличный парень и отличный вратарь. Желаю ему только самого лучшего. Думаю, что он станет потрясающим игроком», — приводит слова Бобровского Джемисон Олив.

Напомним, несколько дней назад «Чикаго» обменял защитника Сета Джонса и пик четвёртого раунда драфта НХЛ 2026 года во «Флориду» на голкипера Найта и выбор в первом раунде драфта-2026.

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