Сергей Бобровский впервые отреагировал на обмен своего бывшего сменщика в «Чикаго»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) впервые отреагировал на недавний обмен своего бывшего сменщика, американского вратаря Спенсера Найта, в «Чикаго Блэкхоукс».

«Он отличный парень и отличный вратарь. Желаю ему только самого лучшего. Думаю, что он станет потрясающим игроком», — приводит слова Бобровского Джемисон Олив.

Напомним, несколько дней назад «Чикаго» обменял защитника Сета Джонса и пик четвёртого раунда драфта НХЛ 2026 года во «Флориду» на голкипера Найта и выбор в первом раунде драфта-2026.