«Сан-Хосе» отыгрался с 0:2 за период и одержал сенсационную победу в матче с «Торонто»
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В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 3:2 по буллитам одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Таварес (Марнер, Нюландер) – 28:28 (pp) 2:0 Нис (Мэттьюс, Таварес) – 39:55 (pp) 2:1 Томпсон (Веннберг, Эклунд) – 42:23 2:2 Тоффоли (Веннберг, Мухамадуллин) – 50:10 2:3 Зеттерлунд – 65:00
В составе победителей голами отметились канадские защитник Джек Томпсон и форвард Тайлер Тоффоли. Победный буллит на счету шведского нападающего Фабиана Зеттерлунда. Российский голкипер Александр Георгиев в этой встрече сделал 25 сейвов.
В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились канадский нападающий Джон Таварес и американский форвард Мэтт Нис.
«Торонто» начнёт выездную серию и сыграет с «Вегас Голден Найтс» 6 марта. «Сан-Хосе» на выезде встретится с «Баффало Сэйбрз» 5 марта.
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