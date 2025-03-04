«Сан-Хосе» отыгрался с 0:2 за период и одержал сенсационную победу в матче с «Торонто»

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 3:2 по буллитам одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадские защитник Джек Томпсон и форвард Тайлер Тоффоли. Победный буллит на счету шведского нападающего Фабиана Зеттерлунда. Российский голкипер Александр Георгиев в этой встрече сделал 25 сейвов.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились канадский нападающий Джон Таварес и американский форвард Мэтт Нис.

«Торонто» начнёт выездную серию и сыграет с «Вегас Голден Найтс» 6 марта. «Сан-Хосе» на выезде встретится с «Баффало Сэйбрз» 5 марта.