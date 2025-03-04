Игорь Шестёркин стал первой звездой матча с «Айлендерс»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 4:0.

Первой звездой матча признан российский вратарь Игорь Шестёркин, сделавший в этой игре 21 сейв. Второй звездой стал канадский форвард Уилл Кайлли, открывший счёт в этой встрече. Третьей звездой признали Джей Ти Миллера, забившего гол и сделавшего результативную передачу.

«Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта. «Айлендерс» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 5 марта.