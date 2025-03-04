Игорь Шестёркин стал первой звездой матча с «Айлендерс»
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кайлли (Джонс, Миллер) – 15:03 2:0 Борген – 19:15 (sh) 3:0 Миллер (Панарин) – 43:43 4:0 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 54:51
Первой звездой матча признан российский вратарь Игорь Шестёркин, сделавший в этой игре 21 сейв. Второй звездой стал канадский форвард Уилл Кайлли, открывший счёт в этой встрече. Третьей звездой признали Джей Ти Миллера, забившего гол и сделавшего результативную передачу.
«Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта. «Айлендерс» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 5 марта.
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