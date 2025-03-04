Победа «Вашингтона» над «Оттавой» в НХЛ, «Ювентус» обыграл «Верону». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттаву Сенаторз» и упрочил своё лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Ювентус» уверенно одолел «Верону» в очередном матче Серии А, российский теннисист Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв представителя Гонконга Чака Лама Коулмана Вона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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