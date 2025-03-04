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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
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4 марта главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НХЛ, НБА, UFC

Победа «Вашингтона» над «Оттавой» в НХЛ, «Ювентус» обыграл «Верону». Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттаву Сенаторз» и упрочил своё лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Ювентус» уверенно одолел «Верону» в очередном матче Серии А, российский теннисист Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, переиграв представителя Гонконга Чака Лама Коулмана Вона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» по буллитам победил «Оттаву». Овечкин результативными действиями не отметился.
  2. «Ювентус» одержал уверенную победу над «Вероной» в матче 27-го тура Серии А.
  3. Павел Котов вышел в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.
  4. Магомед Анкалаев готов дать реванш Алексу Перейре, если победит его на UFC 313.
  5. Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс». У Шестёркина — шат-аут.
  6. «Флорида» вырвала победу в матче с «Тампой», Василевский и Бобровский сделали по 27 сейвов.
  7. «Локомотив» назначил Гильерме координатором по развитию вратарей молодёжного футбола.
  8. Звезда «Реала» Винисиус ответил на вопрос о своём будущем и возможной смене команды.
  9. Дабл-дабл Стефена Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Шарлотт» в матче НБА.
  10. «Сан-Хосе» отыгрался с 0:2 за период и одержал сенсационную победу в матче с «Торонто».
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