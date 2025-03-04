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Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» одержать уверенную победу над «Лос-Анджелес Кингз»

Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» одержать уверенную победу над «Лос-Анджелес Кингз»
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В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мартинес (Бертуцци) – 10:57     1:1 Копитар (Тюркотт, Кемпе) – 11:39     2:1 Михеев (Терявяйнен, Донато) – 20:46     3:1 Дель Мастро (Марун, Райхель) – 33:30     4:1 Атанасиу (Дак) – 41:20     5:1 Донато (Михеев, Терявяйнен) – 58:30    

В составе победителей голами отметились американский защитник Алек Мартинес, канадский защитник Итан Дель Мастро, форвард Андреас Атанасиу, американский нападающий Райан Донато. На счету россиянина Ильи Михеева гол и результативная передача.

В составе «Кингз» единственная заброшенная шайба в активе словенского нападающего Анже Копитара.

«Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Оттавой Сенаторз» 6 марта. «Лос-Анджелес» дома встретится с «Сент-Луис Блюз» также 6 марта.

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