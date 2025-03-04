Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» одержать уверенную победу над «Лос-Анджелес Кингз»

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились американский защитник Алек Мартинес, канадский защитник Итан Дель Мастро, форвард Андреас Атанасиу, американский нападающий Райан Донато. На счету россиянина Ильи Михеева гол и результативная передача.

В составе «Кингз» единственная заброшенная шайба в активе словенского нападающего Анже Копитара.

«Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Оттавой Сенаторз» 6 марта. «Лос-Анджелес» дома встретится с «Сент-Луис Блюз» также 6 марта.