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Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на тяжёлую победу клуба в матче с «Оттавой»

Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на тяжёлую победу клуба в матче с «Оттавой»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своего клуба в матче с «Оттавой Сенаторз». «Столичные» одолели соперника лишь в серии послематчевых буллитов (5:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41     2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34     3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp)     3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18     3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp)     3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01     4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43     4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp)     5:4 Строум – 65:00    

«Мы, конечно, взяли победу… В последнее время нам было тяжело дома, и эта игра не выглядела хорошо. Ни на одном её этапе не было ощущения, что всё идёт как надо, поэтому мы обратим внимание на несколько моментов. Но два очка мы взяли», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Благодаря победе в сегодняшней встрече «Вашингтон» упрочил своё лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В активе подопечных Спенсера Карбери теперь 86 очков после 61 сыгранного матча. На второй строчке идёт «Торонто Мэйпл Лифс», команда набрала 79 очков.

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