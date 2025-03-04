Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на тяжёлую победу клуба в матче с «Оттавой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своего клуба в матче с «Оттавой Сенаторз». «Столичные» одолели соперника лишь в серии послематчевых буллитов (5:4 Б).
«Мы, конечно, взяли победу… В последнее время нам было тяжело дома, и эта игра не выглядела хорошо. Ни на одном её этапе не было ощущения, что всё идёт как надо, поэтому мы обратим внимание на несколько моментов. Но два очка мы взяли», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Благодаря победе в сегодняшней встрече «Вашингтон» упрочил своё лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В активе подопечных Спенсера Карбери теперь 86 очков после 61 сыгранного матча. На второй строчке идёт «Торонто Мэйпл Лифс», команда набрала 79 очков.
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