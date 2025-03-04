НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 марта
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Сегодня, 4 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41 2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34 3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp) 3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18 3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp) 3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01 4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43 4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp) 5:4 Строум – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 09:42 (pp) 2:0 Судзуки (Мэтисон) – 11:41 (sh) 3:0 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 13:42 (pp) 3:1 Так (Козенс, Гилберт) – 38:07 3:2 Томпсон (Петерка, Брайсон) – 43:24 3:3 Далин (Петерка, Кулих) – 58:59 4:3 Мэтисон (Слафковски, Судзуки) – 61:21
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кайлли (Джонс, Миллер) – 15:03 2:0 Борген – 19:15 (sh) 3:0 Миллер (Панарин) – 43:43 4:0 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 54:51
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барков – 29:02 2:0 Барков (Самоскевич, Экблад) – 35:16 (pp) 2:1 Пойнт (Рэддиш, Гюнцель) – 42:07
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Таварес (Марнер, Нюландер) – 28:28 (pp) 2:0 Нис (Мэттьюс, Таварес) – 39:55 (pp) 2:1 Томпсон (Веннберг, Эклунд) – 42:23 2:2 Тоффоли (Веннберг, Мухамадуллин) – 50:10 2:3 Зеттерлунд – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мартинес (Бертуцци) – 10:57 1:1 Копитар (Тюркотт, Кемпе) – 11:39 2:1 Михеев (Терявяйнен, Донато) – 20:46 3:1 Дель Мастро (Марун, Райхель) – 33:30 4:1 Атанасиу (Дак) – 41:20 5:1 Донато (Михеев, Терявяйнен) – 58:30
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 84 очка после 59 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 87 очками после 60 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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