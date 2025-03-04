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Артемий Панарин провёл 149-й матч за «Рейнджерс», где набрал два очка и более

Артемий Панарин провёл 149-й матч за «Рейнджерс», где набрал два очка и более
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В ночь с 3 на 4 марта мск во время матча Национальной хоккейной лиги между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», завершившегося победой команды хозяев со счётом 4:0, российский нападающий Артемий Панарин набрал два очка, забросив шайбу и сделав результативную передачу. Таким образом, на счету хоккеиста за всю его историю игры в «Рейнджерс» стало 149 матчей с двумя очками и более.

В следующей игре, в которой россиянин наберёт два очка и более, Панарин станет лишь восьмым игроком «Рейнджерс», записавшим на свой счёт 150 игр с более чем одним результативным действием.

Напомним, «Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта.

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