Фетисов предложил провести товарищеский матч между командами России и США

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выступил за проведение товарищеского матча между командами России и США.

«Конечно, есть смысл подготовить эту игру. Мне кажется, это самый быстрый способ — собрать ветеранов, которые известны по обе стороны океана, и сыграть матч.

Ранее была запущена машина по деградации всего, что связано с нашей страной, с нашими двусторонними отношениями. Пришло время это менять. Здесь нужно всё использовать, что связано с отношениями. Мы играли с ребятами-американцами в одних командах, бились за победу в каждой игре, бились против таких же ребят, которые играли в других командах. Национальная хоккейная лига сегодня олицетворяет собой формат международных команд.

Самое главное — надо найти для этого возможности и время. Самый быстрый и правильный способ — это собрать легенд и в такой дружеской атмосфере провести матч. Есть что вспомнить, есть о чём поговорить», — приводит слова Фетисова ТАСС.