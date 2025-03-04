Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 4 марта 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 4 марта 2025 года
Комментарии

Сегодня, 4 марта, пройдут пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 91 очко в 61 матче. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 81 очко после 61 встречи. Тройку лучших на Западе замыкает ЦСКА, набравший 78 очков в 60 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 61 матче. Столько же набрал уфимский «Салават Юлаев».

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Авангард» может взять Кубок Гагарина уже в этом сезоне. Но помешает печальное наследие?
«Авангард» может взять Кубок Гагарина уже в этом сезоне. Но помешает печальное наследие?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android