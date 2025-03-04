Расписание матчей КХЛ на 4 марта 2025 года
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Сегодня, 4 марта, пройдут пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 91 очко в 61 матче. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 81 очко после 61 встречи. Тройку лучших на Западе замыкает ЦСКА, набравший 78 очков в 60 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 61 матче. Столько же набрал уфимский «Салават Юлаев».
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