Расписание матчей КХЛ на 4 марта 2025 года

Сегодня, 4 марта, пройдут пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 91 очко в 61 матче. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 81 очко после 61 встречи. Тройку лучших на Западе замыкает ЦСКА, набравший 78 очков в 60 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 61 матче. Столько же набрал уфимский «Салават Юлаев».