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Амур — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

«Амур» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 4 марта, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 60 встреч, в которых записал на свой счёт 37 очков. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Напомним, хабаровчане потеряли шансы на попадание в плей-офф.

«Салават Юлаев» провёл 61 матч и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 81 очко.

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