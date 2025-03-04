«Сердце и душа «Вашингтона». Томпсон — о хет-трике Горди Хоу от Уилсона в игре с «Оттавой»

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высоко оценил игру форварда столичного клуба Тома Уилсона, который во встрече с «Оттавой Сенаторз» оформил хет-трик Горди Хоу — забросил шайбу, отдал передачу и поучаствовал в драке.

«Он сердце и душа нашей команды. Уилсон работает не покладая рук каждый вечер. Его борьба мотивирует нас. Потрясающая игра с его стороны», — приводит слова Томпсона Russian Machine Never Breaks.

В ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.