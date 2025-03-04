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Игорь Шестёркин вошёл в топ-3 звёзд игрового дня НХЛ

Игорь Шестёркин вошёл в топ-3 звёзд игрового дня НХЛ
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Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин занял третье место в топ-3 звёзд игрового дня Национальной хоккейной лиги. В игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) голкипер оформил «сухой» матч, отразив 21 бросок по воротам.

Вторая звезда игрового дня — капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков. Во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) финский форвард оформил дубль.

Первой звездой дня признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки, который в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ) забросил гол и отдал три результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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