Расписание матчей ВХЛ на 4 марта 2025 года

Сегодня, 4 марта, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК ХК Норильск Норильск Не начался ЦСК ВВС Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался Югра Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Молот Пермь Не начался Омские Крылья Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК Ижсталь Ижевск Не начался Зауралье Курган Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 марта 2025, вторник. 18:30 МСК Химик Воскресенск Не начался Буран Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК Рязань-ВДВ Рязань Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является команда «Юнисон-Москва», набравшая 40 очков после 59 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».