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Расписание матчей ВХЛ на 4 марта 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 4 марта 2025 года
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Сегодня, 4 марта, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является команда «Юнисон-Москва», набравшая 40 очков после 59 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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