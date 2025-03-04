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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
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ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 4 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет в армейском дерби СКА. Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч ЦСКА — СКА 4 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Московские армейцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 60 матчей набрав 78 очков.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 61 матч и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 71 очко.

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