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«Наш «Орешник» в НХЛ». Вячеслав Фетисов — об игре Александра Овечкина

«Наш «Орешник» в НХЛ». Вячеслав Фетисов — об игре Александра Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о стиле броска российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин — более универсальный, прирождённый форвард, и не знаю, с кем его можно сравнить. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно. Задаёшься вопросом, как он забивает примерно 900 голов из одной и той же позиции. Я как тренер, успевший поработать на самом высоком уровне, наверняка бы уделял этому особое внимание. А он забивает и забивает.

Чтобы блокировать его бросок, надо находиться на линии броска. Но, видно, он настолько уникален, что может менять угол попадания.

Зачем я буду рассказывать об этом всем остальным, как играть против Овечкина? Он бросал из нереальных ситуаций, был нацелен на бросок. Тут не только схема, но и взаимодействие со своими партнёрами по пятёрке. Но, опять же, задаёшься таким вопросом, как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш «Орешник» в НХЛ», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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