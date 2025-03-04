«У него есть всё, чтобы играть в НХЛ. Дерзкий? Это тоже». Форвард ЦСКА — о Мичкове

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв высказался об игре и характере российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова и оценил уровень игрока СКА Ивана Демидова.

– Мичкова признали новичком месяца в НХЛ. Как тебе Матвей?

– Талантливый парень, одарённый, с хоккейным чутьём. Дерзкий? Да, и это тоже, у него есть всё, чтобы там играть. Думаю, он может вырасти до уровня топ-игрока, я рад, что наши парни сияют. Демидов, на мой взгляд, на уровне Мичкова, может быть, даже выше, не могу сказать точно. Тоже пацан молодец, его тоже ждёт хорошее будущее, главное без травм, — приводит слова Мингачёва Metaratings.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, Мичков провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка.