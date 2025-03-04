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Минское «Динамо» — пятый клуб КХЛ, которому СКА забросил 200 и более шайб

Минское «Динамо» — пятый клуб КХЛ, которому СКА забросил 200 и более шайб
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Нападающий СКА Марат Хайруллин стал автором 200-й шайбы армейского клуба в ворота минского «Динамо», команды провели 58 игр в КХЛ.

Как сообщает пресс-служба СКА, минчане – пятый клуб, которому армейцы забросили 200 и более шайб за 17 сезонов в лиге. Ранее по 200 голов от петербуржцев пропустили московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также «Витязь». Именно в противостоянии с подмосковной командой у СКА ушло наименьшее число матчей на две сотни заброшенных шайб – 46, минское «Динамо» в этом списке занимает второе место.

Напомним, 2 марта в Минске (Беларусь) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Тирни (Пинчук, Горбунов) – 03:07 (5x4)     2:0 Шипачёв (Стась, Волков) – 05:27 (5x4)     2:1 Хайруллин (Демидов, Воробьёв) – 36:44 (5x5)    

Сегодня, 4 марта, в Москве состоится армейское дерби между ЦСКА и СКА.

Матч ЦСКА — СКА 4 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
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П2
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