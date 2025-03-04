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Минское «Динамо» — пятый клуб КХЛ, которому СКА забросил 200 и более шайб

Нападающий СКА Марат Хайруллин стал автором 200-й шайбы армейского клуба в ворота минского «Динамо», команды провели 58 игр в КХЛ.

Как сообщает пресс-служба СКА, минчане – пятый клуб, которому армейцы забросили 200 и более шайб за 17 сезонов в лиге. Ранее по 200 голов от петербуржцев пропустили московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также «Витязь». Именно в противостоянии с подмосковной командой у СКА ушло наименьшее число матчей на две сотни заброшенных шайб – 46, минское «Динамо» в этом списке занимает второе место.

Напомним, 2 марта в Минске (Беларусь) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Сегодня, 4 марта, в Москве состоится армейское дерби между ЦСКА и СКА.