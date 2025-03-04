Андреа Пирло и Марко Матерацци посетили игру «Нью-Йорк Рейнджерс»

Чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии по футболу Андреа Пирло и Марко Матерацци посетили матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Бывшие футболисты встретились со шведским нападающим «Рейнджерс» Микой Зибанеджадом и обменялись майками.

Фото: «Нью-Йорк Рейнджерс»

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил «сухой» матч, совершив 21 сейв.