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Андреа Пирло и Марко Матерацци посетили игру «Нью-Йорк Рейнджерс»

Андреа Пирло и Марко Матерацци посетили игру «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии по футболу Андреа Пирло и Марко Матерацци посетили матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Бывшие футболисты встретились со шведским нападающим «Рейнджерс» Микой Зибанеджадом и обменялись майками.

Фото: «Нью-Йорк Рейнджерс»

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил «сухой» матч, совершив 21 сейв.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кайлли (Джонс, Миллер) – 15:03     2:0 Борген – 19:15 (sh)     3:0 Миллер (Панарин) – 43:43     4:0 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 54:51    
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