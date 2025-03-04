Голкипер Тристан Джерри вызван в основу «Питтсбурга» из АХЛ

В преддверии трёхматчевой выездной серии «Питтсбург Пингвинз» вызвал из клуба АХЛ «Уилкс-Барре/Скрантон» голкипера Тристана Джерри. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов». В обратном направлении проследовал финский вратарь Йоэль Бломквист.

Отметим, что на выезде «Питтсбург» сыграет с «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд».

Напомним, в середине января 2025 года «Пингвинз» отправили Джерри в АХЛ, перед этим игрок прошёл процедуру драфта отказов. Его контракт с кэпхитом $ 5,375 млн действует до конца сезона-2027/2028. Всего в текущем сезоне НХЛ Тристан провёл 22 матча, одержав восемь побед с коэффициентом надёжности 3,31 и 88,6% отражённых бросков.