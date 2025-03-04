Нападающий «Вашингтона» Уилсон рассказал о драке с Брэди Ткачуком из «Оттавы»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о драке с форвардом Брэди Ткачуком из «Оттавы Сенаторз».

«Я пытался достать Жиру по старой памяти, ещё со времён «Филадельфии». А потом появился Брэди, и, не знаю, почувствовал, что это должно произойти», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

По итогам драки хоккеисты получили большой штраф.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.