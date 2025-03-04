Нападающий «Вашингтона» Уилсон рассказал о драке с Брэди Ткачуком из «Оттавы»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о драке с форвардом Брэди Ткачуком из «Оттавы Сенаторз».
«Я пытался достать Жиру по старой памяти, ещё со времён «Филадельфии». А потом появился Брэди, и, не знаю, почувствовал, что это должно произойти», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.
По итогам драки хоккеисты получили большой штраф.
Напомним, в ночь с 3 на 4 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 01:41 2:0 Дюбуа (Макмайкл, Сандин) – 03:34 3:0 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 26:53 (pp) 3:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 32:18 3:2 Жиру (Сандерсон, Штюцле) – 41:05 (pp) 3:3 Пинто (Амадио, Шабо) – 48:01 4:3 Фехервари (Уилсон, Протас) – 52:43 4:4 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:52 (pp) 5:4 Строум – 65:00
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