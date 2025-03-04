Форвард «Амура» Алекс Гальченюк получил российское гражданство

Американский нападающий «Амура» Алекс Гальченюк сегодня, 4 марта, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета ХК «Амур» Сергей Абрамов.

«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды «Амур», Алекс Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдёт на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. Мы много общались с Алексом в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб «Амур», наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Алекс просто вернулся домой. Желаем ему скорейшего восстановления после травмы и поздравляем со вступлением в российское гражданство!» — приводит слова Абрамова пресс-служба «Амура».

Напомним, Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года после скандального ухода из НХЛ. В хабаровский клуб Алекс перешёл в мае 2024 года.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл за хабаровский клуб 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.

Фото: ХК «Амур»