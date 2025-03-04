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Встреча с ЦСКА станет для СКА 1200-м матчем в рамках КХЛ

Сегодня, 4 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет в армейском дерби СКА. Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Для клуба с берегов Невы данная встреча станет 1200-й в рамках Континентальной хоккейной лиги. Напомним, СКА становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (в сезонах-2014/2015, 2016/2017), двукратным обладателем Кубка Континента (в сезонах-2012/2013, 2017/2018), двукратным обладателем Кубка Открытия (2017, 2018).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 61 матч и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко.