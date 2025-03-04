«Лос-Анджелес» извинился за шарфы для армянского вечера, которые были сделаны в Турции

В ночь на 23 февраля 2025 года во время домашнего матча «Лос-Анджелес Кингз» с «Ютой» (5:3) прошёл вечер армянского наследия. Во время этого на арене «королей» продавались специальные шарфы, выполненные в стилистике армянского флага. Вскоре выяснилось, что шарфы были изготовлены в Турции.

Фото: Asbarez News

«Лос-Анджелес Кингз» после данной ситуации выступил с официальными извинениями.

«Мы хотим искренне извиниться перед всеми нашими друзьями в армянской общине и за её пределами за упущение, которое могло непреднамеренно повлиять на ваш опыт во время того, что должно было стать радостным праздником. Мы закупаем, храним и продаём товары из избранного списка производителей, которые официально лицензированы лигой, и мы не знали о происхождении товара», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что «Кингз» предлагают полный возврат средств или обмен всем, кто приобрёл шарф в фирменном магазине клуба.

Армения и Турция являются историческими врагами из-за гибели около 1,5 млн армян в 1915 году. Многие историки рассматривают это событие как геноцид. Турция данные заявления категорически отвергает.