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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
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Роман Ротенберг заявил, что СКА не расторгнет контракт с Евгением Кузнецовым

Роман Ротенберг заявил, что СКА не расторгнет контракт с Евгением Кузнецовым
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что армейский клуб не собирается расторгать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

«Контракт с Евгением Кузнецовым расторгнут не будет. Ответа, вернется ли он на лёд в этом сезоне, у меня нет», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».

Напомним, Кузнецов в сезоне провёл лишь 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.

Сегодня, 4 марта, в Москве состоится армейское дерби между ЦСКА и СКА. Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск.

Матч ЦСКА — СКА 4 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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