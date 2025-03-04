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Рябыкин: на сегодняшний день «Салават Юлаев» не будет фаворитом серии с «Авангардом»

Рябыкин: на сегодняшний день «Салават Юлаев» не будет фаворитом серии с «Авангардом»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил потенциальных соперников омского «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

— Скорее всего, на «Авангард» выйдет кто-то из тройки «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург». Кто в этих парах будет фаворитом?
— По состоянию на сегодняшний день «Салават Юлаев» не будет фаворитом серии с Омском, поскольку ему не хватает глубины состава. Пары «Авангарда» с Казанью и Магниткой — более равные, на два результата.

Но всё это слишком ранние прогнозы. Играть в чемпионате ещё почти месяц, многое может измениться. В частности, те, кто в порядке в феврале-марте, могут не выдержать темпа и просесть в апреле. Тому же «Авангарду» это нужно учесть, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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