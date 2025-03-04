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Джош Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за одну регулярку

В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий уфимского клуба Джош Ливо отдал результативную передачу во время второго гола «Салавата Юлаева». Канадский форвард записал на свой счёт 70-е (43+27) очко в нынешнем сезоне.

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Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за один регулярный чемпионат. Рекорд по результативности за одну регулярку принадлежит Александру Радулову — 80 очков в сезоне-2010/2011.