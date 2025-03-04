Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джош Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за одну регулярку

Джош Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за одну регулярку
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Газимов, Набиев) – 10:45 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 19:00 (5x4)    

Нападающий уфимского клуба Джош Ливо отдал результативную передачу во время второго гола «Салавата Юлаева». Канадский форвард записал на свой счёт 70-е (43+27) очко в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», набравшим 70 очков за один регулярный чемпионат. Рекорд по результативности за одну регулярку принадлежит Александру Радулову — 80 очков в сезоне-2010/2011.

Материалы по теме
Официально
Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android