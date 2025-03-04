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Форвард «Вегаса» Дорофеев: у меня с детства был хороший бросок, но, конечно, я не Овечкин

Форвард «Вегаса» Дорофеев: у меня с детства был хороший бросок, но, конечно, я не Овечкин
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о работе над своим броском, упомянув капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я готовлюсь к каждой игре так, как будто она последняя, ​​и делаю всё возможное, чтобы помочь своей команде победить. Секрета успеха нет. Я концентрируюсь на каждом моменте, будь то бросок, пас или оборонительная игра. Все забитые мной голы — это результат упорной работы. Начиная с предсезонной подготовки и заканчивая предыгровой.

У меня с детства был хороший бросок. Но, конечно, я не Алекс Овечкин; я не забросил тысячи шайб в сетку, как это сделал он. Я всегда тренировал бросок. Всё получилось как-то само собой, когда я увеличил количество повторений», — приводит слова Дорофеева RG.

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