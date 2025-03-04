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«Сожрали прям!» Фастовский — о крупной победе «Авангарда» над «Спартаком»

«Сожрали прям!» Фастовский — о крупной победе «Авангарда» над «Спартаком»
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил победный матч «Авангарда» со «Спартаком» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5)     0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5)     0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5)     0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5)     1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5)     1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)    

«Спартак» меня удивил в этой игре. Они не показали свой хоккей, который приносил результат. Много странных вещей сделали игроки на площадке. «Авангард», который сейчас на невероятном ходу, этим воспользовался — прагматично, чётко, как удав с кроликом. Сожрали прям! Не думаю, что перед «Авангардом» сейчас ставится задача занять какое-то конкретное место. Важно, что команда готова к плей-офф, преобразилась по сравнению с тем, что было в начале сезона. Сейчас, на наших глазах, уже стали претендентом на кубок», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.

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