«Сожрали прям!» Фастовский — о крупной победе «Авангарда» над «Спартаком»
Поделиться
Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил победный матч «Авангарда» со «Спартаком» (5:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5) 0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5) 0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5) 0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5) 1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5) 1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)
«Спартак» меня удивил в этой игре. Они не показали свой хоккей, который приносил результат. Много странных вещей сделали игроки на площадке. «Авангард», который сейчас на невероятном ходу, этим воспользовался — прагматично, чётко, как удав с кроликом. Сожрали прям! Не думаю, что перед «Авангардом» сейчас ставится задача занять какое-то конкретное место. Важно, что команда готова к плей-офф, преобразилась по сравнению с тем, что было в начале сезона. Сейчас, на наших глазах, уже стали претендентом на кубок», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2025
-
13:45
-
13:26
-
13:08
-
12:50
-
12:43
-
12:25
-
12:02
-
11:46
-
11:21
-
11:03
-
10:46
-
10:28
-
10:10
-
10:00
-
09:51
-
09:40
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
08:17
-
08:05
-
07:52
-
07:49
-
07:20
-
07:18
-
07:04
-
06:37
-
06:35
-
06:31
-
06:17
-
06:01