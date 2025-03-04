«Сожрали прям!» Фастовский — о крупной победе «Авангарда» над «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил победный матч «Авангарда» со «Спартаком» (5:1).

«Спартак» меня удивил в этой игре. Они не показали свой хоккей, который приносил результат. Много странных вещей сделали игроки на площадке. «Авангард», который сейчас на невероятном ходу, этим воспользовался — прагматично, чётко, как удав с кроликом. Сожрали прям! Не думаю, что перед «Авангардом» сейчас ставится задача занять какое-то конкретное место. Важно, что команда готова к плей-офф, преобразилась по сравнению с тем, что было в начале сезона. Сейчас, на наших глазах, уже стали претендентом на кубок», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.