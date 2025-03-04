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Амур — Салават Юлаев, результат матча 4 марта 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Амур»
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Газимов, Набиев) – 10:45 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 19:00 (5x4)     1:2 Барулин (Мищенко) – 40:37 (5x5)     1:3 Ливо (Алалыкин, Ефремов) – 59:16 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Владислав Ефремов с передач Ильдана Газимова и Артёма Набиева открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Шелдон Ремпал с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 37-й секунде третьего периода Владислав Барулин с передачи Ивана Мищенко сократил отставание «Амура». В конце игры Джош Ливо установил окончательный счёт во встрече.

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд.

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