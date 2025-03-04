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Ливо повторил второй лучший результат по шайбам за одну регулярку КХЛ, забив 44-й гол

Ливо повторил второй лучший результат по шайбам за одну регулярку КХЛ, забив 44-й гол
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо во встрече с хабаровским «Амуром» забросил свою 44-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Канадский форвард повторил второй лучший результат по шайбам за одну регулярку, сравнявшись с результатом нападающего «Авангарда» Рида Буше прошлого сезона.

Напомним, рекорд по голам за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»).

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Газимов, Набиев) – 10:45 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 19:00 (5x4)     1:2 Барулин (Мищенко) – 40:37 (5x5)     1:3 Ливо (Алалыкин, Ефремов) – 59:16 (en)    
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