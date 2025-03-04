Экс-защитник системы «Вегаса» Чайка дебютирует за «Авангард» во встрече с «Сочи»
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Как стало известно «Чемпионату», 22-летний защитник Даниил Чайка дебютирует за «Авангард» в гостевой встрече с «Сочи». Напомним, игра состоится сегодня, 4 марта, и начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
2 декабря 2024 года стало известно, что Чайка, игравший в системе «Вегас Голден Найтс», выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. Ранее омский клуб успел получить спортивные права на хоккеиста в результате обмена с ЦСКА.
В КХЛ Даниил играл только в составе ЦСКА. Он провёл 11 матчей и набрал два очка. В НХЛ за основную команду он дебютировать не успел, в АХЛ играл за «Хендерсон Сильвер Найтс» — фарм-клуб «Вегаса».
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