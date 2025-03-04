«Адмирал» впервые в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 10-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передачи Никиты Сошникова открыл счёт во встрече. Это шайба стала победной в матче.

Вратарь дальневосточного клуба Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч. Эта встреча стала четвёртой «на ноль» у 23-летнего голкипера.

Отметим, что это был первый из четырёх запланированных матчей команд в сезоне. Примечательно, что все четыре встречи клубов пройдут в марте 2025 года.