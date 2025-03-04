«Адмирал» впервые в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком»
Поделиться
Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шестаков (Сошников) – 09:18 (5x5)
На 10-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передачи Никиты Сошникова открыл счёт во встрече. Это шайба стала победной в матче.
Вратарь дальневосточного клуба Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч. Эта встреча стала четвёртой «на ноль» у 23-летнего голкипера.
Отметим, что это был первый из четырёх запланированных матчей команд в сезоне. Примечательно, что все четыре встречи клубов пройдут в марте 2025 года.
Комментарии
- 4 марта 2025
-
14:43
-
14:38
-
14:30
-
14:13
-
14:07
-
13:45
-
13:26
-
13:08
-
12:50
-
12:43
-
12:25
-
12:02
-
11:46
-
11:21
-
11:03
-
10:46
-
10:28
-
10:10
-
10:00
-
09:51
-
09:40
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
08:17
-
08:05
-
07:52
-
07:49
-
07:20
-
07:18
-
07:04