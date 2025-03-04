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Адмирал — Нефтехимик, результат матча 4 марта 2024, счет 1:0, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» впервые в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шестаков (Сошников) – 09:18 (5x5)    

На 10-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передачи Никиты Сошникова открыл счёт во встрече. Это шайба стала победной в матче.

Вратарь дальневосточного клуба Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч. Эта встреча стала четвёртой «на ноль» у 23-летнего голкипера.

Отметим, что это был первый из четырёх запланированных матчей команд в сезоне. Примечательно, что все четыре встречи клубов пройдут в марте 2025 года.

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