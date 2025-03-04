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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оштрафован за симуляцию

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оштрафован за симуляцию
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» — «Лада» и принял решение оштрафовать нападающего магнитогорского клуба Романа Канцерова за симуляцию.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Металлурга» Романа Канцерова наказание по п.1.42. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вчера, 3 марта, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу в серии буллитов одержали хозяева — 2:1 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Б
Лада
Тольятти
1:0 Пресс (Гераськин, Козлов) – 27:28 (5x5)     1:1 Фисенко (Ибрагимов) – 58:24 (5x5)     2:1 Михайлис – 65:00    
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