Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оштрафован за симуляцию

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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» — «Лада» и принял решение оштрафовать нападающего магнитогорского клуба Романа Канцерова за симуляцию.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Металлурга» Романа Канцерова наказание по п.1.42. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

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Вчера, 3 марта, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу в серии буллитов одержали хозяева — 2:1 Б.