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Тренер «Салавата» Козлов — о Ливо: игрок входит в историю, но не надо забывать о партнёрах

Тренер «Салавата» Козлов — о Ливо: игрок входит в историю, но не надо забывать о партнёрах
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Амуром» (3:1) и высказался об отличном сезоне форварда уфимского клуба Джоша Ливо.

– Хорошая атмосфера на арене, мы быстро реализовали свои моменты и повели в счёте. Во втором периоде мы могли сыграть бы получше на сменах. В третьем «Амур» добавил в агрессии, заставлял ошибаться, но игроки подчищали за партнёрами, это понравилось. Хорошо, что Ливо в концовке забил в пустые ворота. Очень важная победа в ментальном плане.

– Ливо преодолел рубеж в 70 очков в регулярном чемпионате, второй игрок в истории клуба после Александра Радулова. Что думаете об этом?
– Думаю, достижения вдохновляют любого спортсмена. Отмечу, что один игрок входит в историю, но не надо забывать о партнёрах, которые помогают ему творить эту историю.

– Ливо до рекорда Мозякина четыре шайбы. Будете ему помогать как-то для того, чтобы он побил рекорд? Почаще выпускать.
– Да, будем. Побить рекорд Мозякина дорогого стоит. Я думаю, и вся команда будет помогать, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

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