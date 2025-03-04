«Думаю, вы можете понять, к чему всё идёт». Генменеджер «Колорадо» — о Ландескоге

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд прокомментировал состояние и восстановление Габриэля Ландескога.

«Гейб продолжает восстанавливаться. Он упорно трудится каждый день, но я не предвижу, что он присоединится к тренировкам в ближайшие день-два или одну-две недели. Я думаю, вы, ребята, можете понять, к чему всё идёт. Но надеюсь, что и дальше всё будет проходить хорошо.

Плей-офф? Есть шанс – надежда. Очевидно, я не могу предсказать будущее, но он продолжает восстанавливаться. Он пока не тренируется с командой.

Мы продолжим оценивать ситуацию неделю за неделей. Но он упорно работает. Он делает всё, что в его силах. 26 июня 2022 года я не думал, что это травма на три года. Так что я не знаю. Мы просто продолжим работать над этим. Посмотрим, к чему всё приведёт», — приводит слова Макфарланда Colorado Hockey Now.

32-летний нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског не играл в официальных матчах после успешного финала Кубка Стэнли – 2022. В мае 2023-го шведу сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.