«Этот момент надо откорректировать». Панин подвёл итоги матча с «Амуром»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:1) и заявил, что соперник перехватил инициативу в третьем периоде.

– Ключевой стала концовка второго периода, когда соперник намекнул, что не собирается сдаваться. Выходя на третий период, потеряли нить игры, «Амур» перехватил инициативу. Этот момент надо проанализировать и откорректировать.

– Виктор Козлов сказал, что, несмотря на то что сопернику удалось отличиться, ему понравилось, как команда отреагировала на давление и смогла выстоять.

– Да, у нас не было пожара, спокойно оборонялись, не давали сопернику взять наши ворота. Это положительный момент, — цитирует Панина пресс-служба уфимского клуба.