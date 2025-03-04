«Этот момент надо откорректировать». Панин подвёл итоги матча с «Амуром»
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:1) и заявил, что соперник перехватил инициативу в третьем периоде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Газимов, Набиев) – 10:45 (5x5) 0:2 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 19:00 (5x4) 1:2 Барулин (Мищенко) – 40:37 (5x5) 1:3 Ливо (Алалыкин, Ефремов) – 59:16 (en)
– Ключевой стала концовка второго периода, когда соперник намекнул, что не собирается сдаваться. Выходя на третий период, потеряли нить игры, «Амур» перехватил инициативу. Этот момент надо проанализировать и откорректировать.
– Виктор Козлов сказал, что, несмотря на то что сопернику удалось отличиться, ему понравилось, как команда отреагировала на давление и смогла выстоять.
– Да, у нас не было пожара, спокойно оборонялись, не давали сопернику взять наши ворота. Это положительный момент, — цитирует Панина пресс-служба уфимского клуба.
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