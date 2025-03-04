Леонтьев — о поражении от «Адмирала»: исход матча решил один результативный бросок

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил поражение в матче с «Адмиралом» (0:1) и отметил упорный характер встречи, исход которой решил один точный бросок.

«В таких играх редко бывает много забитых голов. Накал игры, турнирная таблица – все всё понимают. Исход матча решил один результативный бросок соперника, мы имели возможности, но счёт на табло. Заблокировали 23 броска, выжимали из себя всё, старались, бились, но пробить вратаря соперника не удалось. Что поменяли после первого периода? Он нам и в Хабаровске тяжело дался, а потом всё наладилось – ритм, тонус. Обычно начало матча должно складываться в твою пользу, нужно контролировать ход игры с первых минут», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.