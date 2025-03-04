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«Важная победа в игре за четыре очка». Тамбиев — о матче с «Нефтехимиком»

«Важная победа в игре за четыре очка». Тамбиев — о матче с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отметил важность победы в игре с «Нефтехимиком» (1:0) и отметил упорный характер матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шестаков (Сошников) – 09:18 (5x5)    

«Важная победа, ждали такой игры, можно сказать, за четыре очка. Цена ошибки, реализованного момента или удаления в разы возрастает. Понравилась самоотдача ребят, дисциплина была на высоком уровне. Они честно работали, и я считаю, что мы заслужили эту победу.

Матч уровня плей-офф? У нас все игры такие – от ножа, в радиусе одного броска. Все понимали значение этого матча: выиграл – одна ситуация в таблице, проиграл – совершенно другая. По накалу – наверное, да, игра была как в плей-офф, до ошибки», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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