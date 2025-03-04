«Генетически он наш человек». Плющев — о получении Гальченюком гражданства России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о получении нападающим «Амура» Алексом Гальченюком гражданства РФ. Сегодня стало известно, что американский форвард получил российский паспорт.

«Что касается Гальченюка, то генетически он наш человек, который волею определённых обстоятельств оказался в США. Для него нет таких барьеров, какие бывают у «чистых» канадцев или американцев. Решение он принимал осознанно, возраст всё-таки солидный. Понимает, что где родился, там и пригодился.

Кроме того, Гальченюк наверняка видит, что происходит в США. Многим тяжело это воспринимать. Например, когда там навязывают детям, что есть не два пола, а гораздо больше, или другую чепуху. Так что это продуманное решение, связанное с будущим его семьи», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл за хабаровский клуб 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.