ЦСКА — СКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 4 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет в армейском дерби СКА. Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав ЦСКА:

Фото: ХК ЦСКА

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Московские армейцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 60 матчей набрав 78 очков.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 61 матч и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 71 очко.