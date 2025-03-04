ЦСКА — СКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
Сегодня, 4 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет в армейском дерби СКА. Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на матч.
Состав ЦСКА:
Фото: ХК ЦСКА
Состав СКА:
Фото: ХК СКА
Московские армейцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 60 матчей набрав 78 очков.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 61 матч и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 71 очко.
Материалы по теме
Комментарии