Сушинский рассказал, важно ли «Спартаку» завершить регулярный чемпионат в топ-4 Запада

Чемпион мира Максим Сушинский рассказал, важно ли «Спартаку» завершить регулярный чемпионат в первой четвёрке Западной конференции КХЛ, чтобы иметь преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

«А почему именно для Спартака? Для любой команды преимущество своего поля всегда важно, тем более для «Спартака». Они дома очень прилично играют, у них хорошая поддержка болельщиков, поэтому, конечно, важно», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

На данный момент красно-белые провели 60 матчей и занимают пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» проиграл три из последних четырёх матчей и выпал из первой четвёрки Запада.