Защитник «Авангарда» Гуляев сыграет матч с «Сочи» в нападении

Сегодня, 4 марта, в Сочи состоится матч между «Сочи» и «Авангардом». Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на матч.
Примечательно, что в составе «Авангарда» отсутствует нападающий Майкл Маклауд, а защитник Михаил Гуляев заявлен в качестве крайнего нападающего третьего звена. В составе омской команды на матч заявлено лишь 10 номинальных нападающих. В защите дебютирует за «Авангард» Даниил Чайка.
Фото: ХК «Авангард»
Фото: ХК «Сочи»
2 декабря 2024 года стало известно, что Чайка, игравший в системе «Вегас Голден Найтс», выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. Ранее омский клуб успел получить спортивные права на хоккеиста в результате обмена с ЦСКА.