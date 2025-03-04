Защитник «Авангарда» Гуляев сыграет матч с «Сочи» в нападении

Сегодня, 4 марта, в Сочи состоится матч между «Сочи» и «Авангардом». Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Примечательно, что в составе «Авангарда» отсутствует нападающий Майкл Маклауд, а защитник Михаил Гуляев заявлен в качестве крайнего нападающего третьего звена. В составе омской команды на матч заявлено лишь 10 номинальных нападающих. В защите дебютирует за «Авангард» Даниил Чайка.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Сочи»

2 декабря 2024 года стало известно, что Чайка, игравший в системе «Вегас Голден Найтс», выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. Ранее омский клуб успел получить спортивные права на хоккеиста в результате обмена с ЦСКА.