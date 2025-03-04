Егор Чинахов выведен из списка травмированных и сыграет в ближайшем матче с «Тампа-Бэй»

«Коламбус» вывел нападающего Егора Чинахова из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не играл с 27 ноября из-за повреждения верхней части тела. Сообщается, что Чинахов примет участие в ближайшем матче с «Тампа-Бэй». Встреча пройдёт в ночь на 5 марта и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 марта 2025, среда. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, 23-летний Чинахов проводит в составе «Коламбуса» уже четвёртый сезон. В текущем чемпионате он набрал 14 очков в 21 матче, забросив семь шайб и сделав семь голевых передач. В КХЛ он играл за «Авангард» в сезоне-2020/2021.

Чинахов провёл в НХЛ 166 матчей, в которых набрал 70 (34+36) очков. Уроженец Омска был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года.