Егор Чинахов выведен из списка травмированных и сыграет в ближайшем матче с «Тампа-Бэй»
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«Коламбус» вывел нападающего Егора Чинахова из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не играл с 27 ноября из-за повреждения верхней части тела. Сообщается, что Чинахов примет участие в ближайшем матче с «Тампа-Бэй». Встреча пройдёт в ночь на 5 марта и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, 23-летний Чинахов проводит в составе «Коламбуса» уже четвёртый сезон. В текущем чемпионате он набрал 14 очков в 21 матче, забросив семь шайб и сделав семь голевых передач. В КХЛ он играл за «Авангард» в сезоне-2020/2021.
Чинахов провёл в НХЛ 166 матчей, в которых набрал 70 (34+36) очков. Уроженец Омска был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года.
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