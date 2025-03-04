«Если бы Рома не был известным комментатором?» Жена Скворцова об инциденте в Новосибирске

Жена Романа Скворцова раскрыла подробности дела о нападении на комментатора. Во время Матча звёзд КХЛ в Новосибирске, в ночь с 8 на 9 февраля, Роман Скворцов попал в больницу, а потом и в реанимацию – после того, как его ударили возле одного из баров в центре города местные жители, отдыхавшие в соседнем баре.

Ксения Винокурова сообщила, что дознаватель в самом начале допроса предложил ей пойти на мировую с подозреваемым. По уголовному делу не опрашиваются многочисленные свидетели и, со слов жены Скворцова, основное расследование по делу ведёт адвокат комментатора.

«Объясните мне, пожалуйста, почему опросом свидетелей занимается адвокат, а не дознаватели? Мой домысел: что было бы, если бы Рома не был известным комментатором, а был бы простым Ваней из условного Хабаровска, приехавшим на Матч звёзд? Нашёлся бы подозреваемый в принципе?» – цитирует Ксению Винокурову Sports.ru.