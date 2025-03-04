Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Классон пытался подраться с Никишиным, тот не стал и заработал большинство. СКА забил

Классон пытался подраться с Никишиным, тот не стал и заработал большинство. СКА забил
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает в армейском дерби СКА. Идёт первый период — счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
2 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2    

В середине первого периода жёсткий силовой приём у борта провёл защитник СКА Александр Никишин. Игрок обороны ЦСКА Фредрик Классон решил заступиться за партнёра по команде и инициировал потасовку, сбросив краги. Никишин не проявлял активности и отказался полноценно драться. По итогам эпизода Никишин получил малый штраф за грубость, а Классону выписали двойной малый штраф за грубость. СКА реализовал это большинство и сравнял счёт, благодаря точному броску Марата Хайруллина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android