Классон пытался подраться с Никишиным, тот не стал и заработал большинство. СКА забил

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает в армейском дерби СКА. Идёт первый период — счёт 1:1.
В середине первого периода жёсткий силовой приём у борта провёл защитник СКА Александр Никишин. Игрок обороны ЦСКА Фредрик Классон решил заступиться за партнёра по команде и инициировал потасовку, сбросив краги. Никишин не проявлял активности и отказался полноценно драться. По итогам эпизода Никишин получил малый штраф за грубость, а Классону выписали двойной малый штраф за грубость. СКА реализовал это большинство и сравнял счёт, благодаря точному броску Марата Хайруллина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 4 марта 2025
-
19:56
-
19:35
-
19:10
-
18:50
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
17:05
-
16:30
-
16:24
-
15:47
-
15:26
-
15:09
-
14:43
-
14:38
-
14:30
-
14:13
-
14:07
-
13:45
-
13:26
-
13:08
-
12:50
-
12:43
-
12:25
-
12:02
-
11:46
-
11:21
-
11:03
-
10:46
-
10:28
-
10:10
-
10:00
-
09:51
-
09:40