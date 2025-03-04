Классон пытался подраться с Никишиным, тот не стал и заработал большинство. СКА забил

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает в армейском дерби СКА. Идёт первый период — счёт 1:1.

В середине первого периода жёсткий силовой приём у борта провёл защитник СКА Александр Никишин. Игрок обороны ЦСКА Фредрик Классон решил заступиться за партнёра по команде и инициировал потасовку, сбросив краги. Никишин не проявлял активности и отказался полноценно драться. По итогам эпизода Никишин получил малый штраф за грубость, а Классону выписали двойной малый штраф за грубость. СКА реализовал это большинство и сравнял счёт, благодаря точному броску Марата Хайруллина.

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